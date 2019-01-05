Четверо полицейских получили ранения во время протестов в Монпелье

По меньшей мере четверо полицейских получили ранения 5 января во время манифестаций "желтых жилетов" в городе Монпелье на юге Франции.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse (AFP), в акциях протеста в этом городе в районе железнодорожного вокзала принимали участие от 300 до 400 человек. Демонстранты начали швырять камни и бутылки в полицейских. Стражи порядка в ответ применили слезоточивый газ. В результате столкновений ранения получили четверо полицейских, трое участников акции были задержаны.

Французские СМИ также отмечают столкновения с полицией в Кане, где участие в манифестациях приняли 3 тыс. человек, Сен-Мало, Бове, Ренне, в котором протестующие сломали дверь мэрии, и некоторых других городах.

В Тулузе, где на улицы вышли около 2 тыс. человек, манифестации проходят спокойно. Как подчеркивает АFP, акция собрала в этом городе больше участников, чем предыдущая 29 декабря, когда в протестах приняли участие 1,35 тыс. человек.

В Париже в восьмой день протеста "желтых жилетов" произошли очередные столкновения митингующих с полицией. Рядом с мостом Нотр-Дам полиция применила слезоточивый газ. По данным BFM TV, возле Hôtel de Ville протестующие бросали различные предметы в полицию, которая ответила слезоточивым газом и вызвала подкрепление. Кроме того, столкновения произошли также по мере движения демонстрантов к Национальному собранию.