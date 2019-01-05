Происшествия
Четверо полицейских получили ранения во время протестов в Монпелье
По меньшей мере четверо полицейских получили ранения 5 января во время манифестаций "желтых жилетов" в городе Монпелье на юге Франции.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse (AFP), в акциях протеста в этом городе в районе железнодорожного вокзала принимали участие от 300 до 400 человек. Демонстранты начали швырять камни и бутылки в полицейских. Стражи порядка в ответ применили слезоточивый газ. В результате столкновений ранения получили четверо полицейских, трое участников акции были задержаны.
Французские СМИ также отмечают столкновения с полицией в Кане, где участие в манифестациях приняли 3 тыс. человек, Сен-Мало, Бове, Ренне, в котором протестующие сломали дверь мэрии, и некоторых других городах.
В Тулузе, где на улицы вышли около 2 тыс. человек, манифестации проходят спокойно. Как подчеркивает АFP, акция собрала в этом городе больше участников, чем предыдущая 29 декабря, когда в протестах приняли участие 1,35 тыс. человек.
В Париже в восьмой день протеста "желтых жилетов" произошли очередные столкновения митингующих с полицией. Рядом с мостом Нотр-Дам полиция применила слезоточивый газ. По данным BFM TV, возле Hôtel de Ville протестующие бросали различные предметы в полицию, которая ответила слезоточивым газом и вызвала подкрепление. Кроме того, столкновения произошли также по мере движения демонстрантов к Национальному собранию.
Справка:
Акции «жёлтых жилетов» начались 17 ноября из-за повышения цен на бензин, затем к ним присоединились недовольные политикой правительства в целом. Национальное собрание Франции 5 декабря одобрило предложение правительства ввести мораторий на полгода на повышение налогов на топливо. Кроме того, парламент утвердил отказ от повышения тарифов на электроэнергию и ужесточения правил техосмотра автомобилей. В стране ввели чрезвычайное положение. Сообщается, что с начала движения более 1500 человек получили ранения, в том числе 53 серьезно пострадали среди демонстрантов и почти 1100 – среди полицейских. Накануне президент Франции Эммануэль Макрон пообещал в новом году общественную дискуссию между представителями власти и манифестантов.