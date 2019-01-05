Петербург признали лучшим городом для того, чтобы встретить Рождество

Аналитическое агентство "ТурСтат" выяснило, какой город россияне считают лучшим для путешествий на Рождество. Петербург обошел Москву.

По данным опроса, который провело агентство, за Санкт-Петербург отдали свои голоса почти треть респондентов – 32%. За Москву проголосовали 20%, за Сочи – 8%. На остальные российские города приходится 30% голосов и еще 10% россиян встретит Рождество за границей.

В Петербурге открыта Рождественская ярмарка на Пионерской площади, она будет работать до 7 января. Кроме того, на Стрелке Васильевского острова пройдет фестиваль огня «Рождественская звезда».

Напомним, в марте Петербург в очередной раз возглавил рейтинг российских городов – лауреатов премии Travelers' Choice Awards 2018.