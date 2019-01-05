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Общество
05.01.2019 19:22
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Константинополь назвал РПЦ «мачехой» и обязался поддерживать украинскую церковь

 

Константинопольский (Вселенский) патриархат, предоставив автокефалию Православной церкви Украины (ПЦУ), принял к себе миллионы верующих как настоящая церковь-мать. С таким заявлением в субботу, 5 января, выступил Вселенский патриарх Варфоломей, текст обращения которого публикует «Прямой».

«Сегодня, по благодати Господней, мы реализуем восстановление в общении/причастии миллионов верующих на вашей земле, которые внезапно оказались вне канонов и общения, не имея в том своей вины. Однако Константинополь собрал и принял их, как их настоящая мать — та самая церковь, которая когда-то привела их к христианскому крещению, — в отличие от их мачехи (очевидно, в виду имелась Русская православная церковь (РПЦ). — Прим. ред.)», — сказал Варфоломей.

Вселенский патриарх заявил, что Константинополь никогда ни с одним народом «не вел себя, как мачеха», а напротив, «радостно жертвовал частями своей юрисдикции», «чтобы служить потребностям и интересам своих детей». Также Варфоломей заверил, что Константинопольский патриархат всегда будет на стороне ПЦУ, пишет "Лента.ру".

5 января Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, созданной 15 декабря на инициированном президентом страны Петром Порошенко объединительном соборе.

Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Русской православной церкви Владимир Легойда заявил, что «томос — бумага, являющаяся результатом неуемных политических и личных амбиций, подписанная в нарушение канонов и потому не обладающая никакой канонической силой».

Константинопольский (Вселенский) патриархат, предоставив автокефалию Православной церкви Украины (ПЦУ), принял к себе миллионы верующих как настоящая церковь-мать. С таким заявлением в субботу, 5 января, выступил Вселенский патриарх Варфоломей, текст обращения которого публикует «Прямой».

«Сегодня, по благодати Господней, мы реализуем восстановление в общении/причастии миллионов верующих на вашей земле, которые внезапно оказались вне канонов и общения, не имея в том своей вины. Однако Константинополь собрал и принял их, как их настоящая мать — та самая церковь, которая когда-то привела их к христианскому крещению, — в отличие от их мачехи (очевидно, в виду имелась Русская православная церковь (РПЦ). — Прим. ред.)», — сказал Варфоломей.

Вселенский патриарх заявил, что Константинополь никогда ни с одним народом «не вел себя, как мачеха», а напротив, «радостно жертвовал частями своей юрисдикции», «чтобы служить потребностям и интересам своих детей». Также Варфоломей заверил, что Константинопольский патриархат всегда будет на стороне ПЦУ, пишет "Лента.ру".

5 января Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, созданной 15 декабря на инициированном президентом страны Петром Порошенко объединительном соборе.

Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Русской православной церкви Владимир Легойда заявил, что «томос — бумага, являющаяся результатом неуемных политических и личных амбиций, подписанная в нарушение канонов и потому не обладающая никакой канонической силой».

Справка:

15 декабря 2018 года по окончании объединительного собора в Киеве Порошенко объявил о создании Украинской поместной православной автокефальной церкви. Ее предстоятелем – митрополитом Киевским и всея Украины – избран Епифаний Думенко. Ему 6 января 2019 года на Фанаре после сослужения божественной литургии Вселенский патриарх Варфоломей передаст томос об автокефалии. Русская православная церковь решение Фанара не признает и называет этот процесс глубоким расколом. РПЦ призывает христианские церкви мира не признавать новую религиозную структуру.

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