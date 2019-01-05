Константинополь назвал РПЦ «мачехой» и обязался поддерживать украинскую церковь

Константинопольский (Вселенский) патриархат, предоставив автокефалию Православной церкви Украины (ПЦУ), принял к себе миллионы верующих как настоящая церковь-мать. С таким заявлением в субботу, 5 января, выступил Вселенский патриарх Варфоломей, текст обращения которого публикует «Прямой».

«Сегодня, по благодати Господней, мы реализуем восстановление в общении/причастии миллионов верующих на вашей земле, которые внезапно оказались вне канонов и общения, не имея в том своей вины. Однако Константинополь собрал и принял их, как их настоящая мать — та самая церковь, которая когда-то привела их к христианскому крещению, — в отличие от их мачехи (очевидно, в виду имелась Русская православная церковь (РПЦ). — Прим. ред.)», — сказал Варфоломей.

Вселенский патриарх заявил, что Константинополь никогда ни с одним народом «не вел себя, как мачеха», а напротив, «радостно жертвовал частями своей юрисдикции», «чтобы служить потребностям и интересам своих детей». Также Варфоломей заверил, что Константинопольский патриархат всегда будет на стороне ПЦУ, пишет "Лента.ру".

5 января Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, созданной 15 декабря на инициированном президентом страны Петром Порошенко объединительном соборе.

Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Русской православной церкви Владимир Легойда заявил, что «томос — бумага, являющаяся результатом неуемных политических и личных амбиций, подписанная в нарушение канонов и потому не обладающая никакой канонической силой».

Константинопольский (Вселенский) патриархат, предоставив автокефалию Православной церкви Украины (ПЦУ), принял к себе миллионы верующих как настоящая церковь-мать. С таким заявлением в субботу, 5 января, выступил Вселенский патриарх Варфоломей, текст обращения которого публикует «Прямой».

«Сегодня, по благодати Господней, мы реализуем восстановление в общении/причастии миллионов верующих на вашей земле, которые внезапно оказались вне канонов и общения, не имея в том своей вины. Однако Константинополь собрал и принял их, как их настоящая мать — та самая церковь, которая когда-то привела их к христианскому крещению, — в отличие от их мачехи (очевидно, в виду имелась Русская православная церковь (РПЦ). — Прим. ред.)», — сказал Варфоломей.

Вселенский патриарх заявил, что Константинополь никогда ни с одним народом «не вел себя, как мачеха», а напротив, «радостно жертвовал частями своей юрисдикции», «чтобы служить потребностям и интересам своих детей». Также Варфоломей заверил, что Константинопольский патриархат всегда будет на стороне ПЦУ, пишет "Лента.ру".

5 января Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, созданной 15 декабря на инициированном президентом страны Петром Порошенко объединительном соборе.

Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Русской православной церкви Владимир Легойда заявил, что «томос — бумага, являющаяся результатом неуемных политических и личных амбиций, подписанная в нарушение канонов и потому не обладающая никакой канонической силой».