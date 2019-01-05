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05.01.2019 19:01
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Бывший замглавы правительства Московской области Кузнецов не признал своей вины в мошенничестве

Следственный комитет РФ допросил в качестве обвиняемого бывшего заместителя председателя Правительства Московской области Алексея Кузнецова. Ранее он был экстрадирован из Франции.

Как сообщает 5 января сайт Следственного комитета, своей вины обвиняемый не признал. Кузнецов и его защитники попросили дать им время для ознакомления с постановлением о привлечении в качестве обвиняемого. Само следствие считает, что собранных доказательств достаточно для направления дела прокурору.

3 января Франция выдала России бывшего первого зампреда правительства Московской области – министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, который обвиняется в мошенничестве и хищении. Следствие считает, что правительству, областным предприятиям ЖКХ и компании «Мособлтрастинвест» Кузнецов и его сообщники причинили ущерб на сумму свыше 14 миллиардов рублей. 4 января следком предъявил обвинение: Кузнецову инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных статьями 159, 174.1 и 160 УК РФ ("Мошенничество"; "Легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления"; "Растрата").

Экс-супруга Кузнецова Жанна Булах скрывается в США, она заочно приговорена к 11 годам колонии общего режима: она признана виновной в совершении мошенничества и легализации денежных средств и иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения преступления. Предметы старины и роскоши, принадлежавшие Булах, больше четырех лет назад отдали на хранение Эрмитажу. 

Справка:

Кузнецов был министром финансов Подмосковья с 2000-го по 2008 год. Борис Громов, занимавший тогда должность губернатора региона, уволил чиновника по его собственному желанию. Кузнецов был задержан в июле 2013 года в одном из отелей Парижа после анонимного звонка, поступившего во французскую полицию.

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