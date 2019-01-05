Воскресенье в Петербурге будет снежным и морозным. К Рождеству -13 сменит ноль

Синоптики прогнозируют Петербургу похолодание в первое воскресенье нового года. В Рождество мороз отступит, но метель и гололедица праздничную паузу не возьмут.

Как сообщает Северо-Западный гидрометцентр, в ночь на 6 января в городе похолодает до – 10, а в окрестностях до – 13 градусов. Днём синоптики обещают облачную погоду с небольшими прояснениями и 5 – 7 градусов мороза. Порывистый ветер с 3 – 7 метров в секунду местами усилится до 9.

При этом уже в понедельник, 7 января, температура будет колебаться у нулевой отметки. Осадки продолжатся, но уже в виде мокрого снега и метели. Водителей и пешеходов привычно предупреждают о гололедице, которую усугубит налипание мокрого снега.