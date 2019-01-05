Правительство выделит семьям погибших и пострадавших в Магнитогорске 65 млн рублей

Кабинет министров выделит 65 млн на выплаты и пособия семьям пострадавших и погибших при обрушении дома в Магнитогорске. Ранее стало известно, что съемное жилье им будут оплачивать в течение 3 месяцев.

О подписании распоряжения о выплатах 5 января сообщил глава правительства Дмитрий Медведев в Twitter.

Подписано распоряжение о выплатах и пособиях семьям погибших и пострадавшим в результате обрушения жилого дома в Магнитогорске. На эти цели из резервного фонда правительства будет выделено около 65 млн рублей — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) 5 января 2019 г.

Ранее в пресс-службе губернатора Челябинской области заявили, что семьи погибших получат по миллиону рублей. Получившим тяжкий или средней тяжести вред здоровью положено по 400 тысяч рублей, легкий — 200 тысяч рублей.

Кроме того, сообщается, что катастрофа оставила без крова около 400 человек. Пострадавшим предлагают размещение в пунктах временного пребывания или поддержку по аренде жилья. На последнее каждому готовы предоставить по 15 тысяч рублей в течение трёх месяцев. Аренду организуют за счёт благотворительных средств.