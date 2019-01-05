СМИ: Андрей Аршавин развелся с женой

Алиса Казьмина сообщила журналистам, что уже не состоит в браке с экс-футболистом "Зенита" и сборной России Андреем Аршавиным. По данным СМИ, причиной стали отношения Аршавина с сотрудницей одной из российских авиакомпаний.

«Мы с Андреем давно развелись», — цитирует 5 января Казьмину «СтарХит». По данным издания, Аршавин сам ушел из семьи из-за отношений с 21-летней сотрудницей российской авиакомпании.

Напомним, в феврале 2018 года в отношении Алисы Аршавиной (Казьминой) было возбуждено уголовное дело после заявления фотомодели Ольги Семеновой на имя генерального прокурора Казахстана Кайрата Кожамжарова. В частности, речь шла о статьях "Угроза" и "Оскорбление". Конфликт Семеновой и Аршавиной начался после вечера в ресторане, где фотомодель попала в объятия футболиста и эту сценку участник застолья снял на видео и выложил в Сеть. Желание Алисы разобраться с нежданной соперницей привело ее на рейс «Аэрофлота» из Москвы в Алматы 6 января 2018 года. Перед взлетом пассажирка прогулялась по салону, на замечания отреагировала, по мнению перевозчика, «деструктивным поведением» и представилась майором ФСБ. Позднее дело против Аршавиной закрыли.

В декабре 2018 года Аршавин завершил карьеру футболиста и возглавил проект "Сириус" в петербургском "Зените".