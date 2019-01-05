Украинская православная церковь: Радикалы готовят провокации у собора в Чернигове

Украинские радикалы намерены организовать провокации возле кафедрального собора канонической Украинской православной церкви в Чернигове, заявили в пресс-службе УПЦ 5 января.

"Сразу после того, как в Стамбуле патриарх Варфоломей подписал томос новообразования "Православной церкви в Украине", радикалы из "Правого сектора" (запрещенная в РФ организация. – Прим. ред.) на странице в Facebook разместили анонс об организации ими провокаций возле кафедрального собора Украинской православной церкви в Чернигове", – говорится в сообщении.

Радикалы призывают жителей Чернигова "принуждать верующих УПЦ переходить к новому "церковному объединению".

«Собственную позицию мы выразим 6 января, в 10:00, когда придем на открытый диалог с прихожанами Троицкого собора города Чернигова, по адресу: Толстого, 92е, – говорится в сообщении радикалов. – ...Мы хотим, чтобы каждый православный верующий перешел к Православной церкви Украины и возрождал национальную самобытность».

Украинская православная церковь неоднократно сообщала о притеснениях священнослужителей и захватах храмов представителями неканонических религиозных структур. В частности, за 2014 – 2016 годы УПЦ потеряла 40 храмов. В конце декабря Днепропетровская и Мукачевская епархии канонической Украинской православной церкви опровергали информацию о переходе двух их храмов в "новую церковь".

Ранее стало известно, что константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос для Православной церкви Украины. В воскресенье его должны вручить новой церковной структуре.