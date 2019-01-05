«Не из расизма, но из любви». В Бельгии хотят закрыться от мигрантов

По меньшей мере десятилетний мораторий на миграцию предложила ввести в Бельгии партия «Фламандский интерес». Предполагается, что такая передышка от иностранцев пойдёт на благо местным жителям и благотворно повлияет на рост пенсий.

«Двери должны быть закрыты, по крайней мере, на десять лет. Не из-за расизма или чувства ненависти к тем, кто находится за дверью, но из любви к тем, живет в своем доме», – написал в Twitter лидер партии Том ван Грикен 5 января. Соответствующее заявление он сделал в рамках предварительного оглашения программы движения в перспективе предстоящих выборов в парламент Бельгии.

"De deur moet dicht, minstens voor een periode van tien jaar. Niet uit racisme of haat tegen zij die buiten onze deur staan, maar uit liefde voor wie binnen ons huis woont", aldus @tomvangrieken in #terzaketv — Vlaams Belang (@vlbelang) 4 января 2019 г.

Свои слова ван Грикен подкрепил миграционной статистикой: за восемь лет страна приняла около миллиона иностранцев. «Мы платим самые высокие налоги и получаем самые низкие пенсии», – продолжает он, полагая, что после того, как «дверь будет закрыта», выплаты увеличатся.

Миграционный вопрос уже расколол правительство в начале декабря прошлого года. Из-за острых разногласий о поддержке Глобального договора ООН по миграции, за который выступали премьер Шарль Мишель и либеральные партии южной, франкоязычной части страны, из правительства вышла другая фламандская партия – «Новый фламандский альянс» (N-VA). Вскоре после этого премьер подал в отставку. www.fontanka.ru/2018/12/18/149/