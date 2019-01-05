США вновь потребовали от Турции отказаться от российских С-400

США вновь потребовали от Турции отказаться от покупки российских зенитных ракетных систем C-400 в обмен на поставку американских комплексов Patriot. Об этом в субботу, 5 января, сообщает турецкая газета Yeni Şafak.

Представители американской делегации, которые на днях прибыли в Анкару, ещё 3 января выдвинули условие МИД и Минобороны Турции — отменить заказ на С-400. Таким образом, Вашингтон предпринял последнюю попытку заблокировать поставку в Турцию российских комплексов, отмечает газета.

При этом предложение США о поставке Patriot не включает ни скидку, ни передачу технологий. Сумма контракта на американские комплексы составляет 3,5 млрд долларов, покупка С-400 обойдется дешевле.

В декабре новый глава комитета сената США по вооруженным силам Джеймс Инхоф заявил, что Турция должна отказаться от покупки С-400, чтобы остаться участником программы F-35. Тогда же Госдепартамент США одобрил возможную продажу Анкаре комплексов Patriot. Незадолго до этого глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу сказал, что решение о покупке С-400 отмене не подлежит.

Контракт между Россией и Турцией предусматривает продажу Анкаре четырех дивизионов, укомплектованных этими системами. Стоимость соглашения составляет 2,5 миллиарда долларов, более половины суммы покроет российский кредит. Установка систем может начаться в октябре 2019 года.