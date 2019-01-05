18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-6°C
/ Завтра: -8
$ 69.47р
79.46р
20:46 05.01.2019
Расширенный поиск

Происшествия
05.01.2019 17:25
Печать

В Париже полиция применила слезоточивый газ против "желтых жилетов"

В Париже в восьмой день протеста "желтых жилетов" произошли очередные столкновения митингующих с полицией. Рядом с мостом Нотр-Дам полиция применила слезоточивый газ.

Как сообщает RT со ссылкой на РИА Новости, стычка произошла около здания префектуры полиции. По данным BFM TV, возле Hôtel de Ville протестующие бросали различные предметы в полицию, которая ответила слезоточивым газом и вызвала подкрепление. Кроме того, столкновения произошли также по мере движения демонстрантов к Национальному собранию.

Несколько человек попытались прорвать полицейское оцепление у моста на Леопольд-Седар-Сенгор, чтобы пересечь Сену. Полиция отбросила их к пристани. Ранее сообщалось, что власти Франции согласовали проведение двух акций: одна проходит на площади Отель-де-Виль у здания мэрии, откуда участники намерены дойти до здания Национального собрания Франции. Вторая — это митинг на Елисейских Полях.

 

 

Справка:

Акции «жёлтых жилетов» начались 17 ноября из-за повышения цен на бензин, затем к ним присоединились недовольные политикой правительства в целом. Национальное собрание Франции 5 декабря одобрило предложение правительства ввести мораторий на полгода на повышение налогов на топливо. Кроме того, парламент утвердил отказ от повышения тарифов на электроэнергию и ужесточения правил техосмотра автомобилей. В стране ввели чрезвычайное положение. Сообщается, что с начала движения более 1500 человек получили ранения, в том числе 53 серьезно пострадали среди демонстрантов и почти 1100 – среди полицейских. Накануне президент Франции Эммануэль Макрон пообещал в новом году общественную дискуссию между представителями власти и манифестантов.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Магазин КЕЙ
03.01.2019 10:00

Rubetek – обзор продукции от специалистов КЕЙ

Технологии «умного дома» в последние годы буквально захлестнули сегмент оборудования.
фото предоставлено пресс-службой Мамбы
29.12.2018 13:58

Мамба запустила персональные трансляции

В приложении для знакомств Мамба (18+) появились персональные трансляции. Теперь для того, чтобы увидеть собеседника, пользователю не нужно будет сообщать свой номер телефона, а достаточно просто выйти в прямой эфир.
«Лидер Групп»
29.12.2018 13:46

ГК «Лидер Групп» подводит итоги года

В 2018 году компания ввела в эксплуатацию шесть жилых комплексов, вывела на рынок два крупномасштабных проекта, существенно пополнила земельный банк и получила ряд новых разрешений на строительство
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
29.12.2018 13:20

Аэрофлот в новогоднюю ночь проведет розыгрыш сертификатов на перелет

В новогоднюю ночь на двадцати двух рейсах Аэрофлота состоится праздничный розыгрыш сертификатов* на подарочный перелёт туда-обратно экономическим классом на одно лицо в любую точку мира на регулярных рейсах авиакомпании с 1 января по 31 декабря 2019 года.
Setl City
29.12.2018 12:55

Setl City сдала первую очередь ЖК «Палацио» на Васильевском острове

Setl City ввела в эксплуатацию первую очередь ЖК бизнес-класса «Палацио» на 25-й линии Васильевского острова.
Банк «ВБРР»
29.12.2018 10:29

ВБРР завершает год в списке топ-15 российских банков

Всероссийский банк развития регионов вошел в 15 крупнейших банков по размерам активов. Рейтинг опубликован изданием «Коммерсантъ» по данным «Интерфакс-ЦЭА» по итогам 3 квартала 2018 года
«Лидер Групп»
29.12.2018 10:19

Квартира недели от ГК «Лидер Групп»

Квартира с кладовкой или гардеробной?
Андрей Панов/ПАО «Аэрофлот»
28.12.2018 18:09

Андрей Панов назначен зам. ген. директора Аэрофлота по стратегии и маркетингу

Заместителем генерального директора ПАО «Аэрофлот» по стратегии и маркетингу назначен Андрей Панов. Его кандидатура была утверждена решением Совета директоров компании, приказ о назначение подписан 26 декабря 2018 года
Фото предоставлено компанией "АРТ-Технологии"
28.12.2018 17:42

Yota Lab открывает «Сад сновидений»

Yota Lab открывает большую выставку интерактивных инсталляций «Сад сновидений» с применением инновационных технологий (0+). Посетителей ждут 15 тематических зон, погружающих в мир снов с помощью 3D-графики, VR, робототехники, а также видеомаппинга и звуковых эффектов.
Компания Л1
28.12.2018 16:15

Компания Л1: ЖК «Маршал» сдан точно в срок

27 декабря 2018 года Компания Л1 получила разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса комфорт-класса «Маршал». Строительство завершено точно в срок.
фото предоставлено ГК «РосСтройИнвест»
28.12.2018 15:40

На проспекте Науки освятили храм Тихвинской иконы Божией Матери

23 декабря, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий освятил храм на проспекте Науки и возглавил в нем Божественную литургию.
Setl City
28.12.2018 15:15

Setl City ввела в эксплуатацию ЖК «Полюстрово Парк» в Калининском районе

Setl City сдала ЖК комфорт-класса «Полюстрово Парк» общей жилой площадью более 82 тыс. кв. м в Калининском районе Петербурга. ЖК состоит из разновысотных секций от 15 до 24 этажей, которые построены на едином стилобате и формируют уютное пространство четырех внутренних дворов.