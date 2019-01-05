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В Париже полиция применила слезоточивый газ против "желтых жилетов"
В Париже в восьмой день протеста "желтых жилетов" произошли очередные столкновения митингующих с полицией. Рядом с мостом Нотр-Дам полиция применила слезоточивый газ.
Как сообщает RT со ссылкой на РИА Новости, стычка произошла около здания префектуры полиции. По данным BFM TV, возле Hôtel de Ville протестующие бросали различные предметы в полицию, которая ответила слезоточивым газом и вызвала подкрепление. Кроме того, столкновения произошли также по мере движения демонстрантов к Национальному собранию.
Несколько человек попытались прорвать полицейское оцепление у моста на Леопольд-Седар-Сенгор, чтобы пересечь Сену. Полиция отбросила их к пристани. Ранее сообщалось, что власти Франции согласовали проведение двух акций: одна проходит на площади Отель-де-Виль у здания мэрии, откуда участники намерены дойти до здания Национального собрания Франции. Вторая — это митинг на Елисейских Полях.
Справка:
Акции «жёлтых жилетов» начались 17 ноября из-за повышения цен на бензин, затем к ним присоединились недовольные политикой правительства в целом. Национальное собрание Франции 5 декабря одобрило предложение правительства ввести мораторий на полгода на повышение налогов на топливо. Кроме того, парламент утвердил отказ от повышения тарифов на электроэнергию и ужесточения правил техосмотра автомобилей. В стране ввели чрезвычайное положение. Сообщается, что с начала движения более 1500 человек получили ранения, в том числе 53 серьезно пострадали среди демонстрантов и почти 1100 – среди полицейских. Накануне президент Франции Эммануэль Макрон пообещал в новом году общественную дискуссию между представителями власти и манифестантов.