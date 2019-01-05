В Париже полиция применила слезоточивый газ против "желтых жилетов"

В Париже в восьмой день протеста "желтых жилетов" произошли очередные столкновения митингующих с полицией. Рядом с мостом Нотр-Дам полиция применила слезоточивый газ.

Как сообщает RT со ссылкой на РИА Новости, стычка произошла около здания префектуры полиции. По данным BFM TV, возле Hôtel de Ville протестующие бросали различные предметы в полицию, которая ответила слезоточивым газом и вызвала подкрепление. Кроме того, столкновения произошли также по мере движения демонстрантов к Национальному собранию.

Несколько человек попытались прорвать полицейское оцепление у моста на Леопольд-Седар-Сенгор, чтобы пересечь Сену. Полиция отбросила их к пристани. Ранее сообщалось, что власти Франции согласовали проведение двух акций: одна проходит на площади Отель-де-Виль у здания мэрии, откуда участники намерены дойти до здания Национального собрания Франции. Вторая — это митинг на Елисейских Полях.