«Куда держит курс страна». В центре Петербурга открыли дверь в советское прошлое

Граффити с отсылкой к советскому прошлому появилось на стене здания в центре Петербурга. Новую жизнь замурованному дверному проёму подарил художник Павел Кас.

Как рассказал «Фонтанке» сам художник 5 января, новогоднюю картину на углу Невского и Суворовского проспекта он нарисовал ещё в ночь на 31 декабря. Девочку в школьной форме, которая украшает ёлку, стоя на табурете, он «переселил» на стену с советской открытки.

«Мы открываем дверь Нового года и видим там советское прошлое, куда держит курс страна», – объяснил идею Павел Кас. Рисунок он назвал стрит-артом в контексте места: дверной проём в стене уже был, оставалось его только приоткрыть и заставить снова функционировать.