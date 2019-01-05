Взрыв газа в Магнитогорске оставил без жилья больше 400 человек. Аренду съёмного им готовы оплачивать три месяца

Четыреста три жителя магнитогорской многоэтажки, где в канун Нового года прогремел взрыв, не могут вернуться в свои квартиры. Об этом 5 января сообщила министр социальных отношений Челябинской области Татьяна Никитина.

По её словам, пока в подсчётах учли в основном проживающих в седьмом и восьмом подъездах. Эта часть здания пострадала больше всего и будет снесена — для жизни она непригодна. По предварительным данным, без квартир сейчас не меньше 403 человек, среди которых 378 из двух обрушившихся подъездов.

«Они проживают уже за пределами этого дома», – цитирует Никитину РИА Новости.

Пострадавшим предлагают размещение в пунктах временного пребывания или поддержку по аренде жилья. На последнее каждому готовы предоставить по 15 тысяч рублей в течение трёх месяцев. Аренду организуют за счёт благотворительных средств, говорит министр, уточняя, что четыре семьи уже воспользовались такой помощью.

Тем временем в уцелевших подъездах в ближайшее время собираются восстановить горячее водоснабжение. Первый пуск намечен на утро воскресенья, 6 января. Жителей с 9-го по 12-й подъезд городская управа просит в это время быть в квартирах.

Обрушение перекрытий одного из подъездов в десятиэтажном доме в Магнитогорске произошло ранним утром 31 декабря. В результате 39 человек погибли, шестерых, в числе которых 11-месячный мальчик, под обломками нашли живыми. Поисково-спасательная операция длилась четыре дня. Причиной случившегося называют взрыв газа.