Reuters назвало Индию самой опасной для женщин страной в мире

Индия заняла первое место в новом рейтинге наиболее опасных для женщин стран, который составляет агентство Reuters. Соединенные Штаты Америки тоже в десятке.

Эксперты исходили из нескольких критериев, среди которых уровень здравоохранения, дискриминации, сексуального и прочего насилия, работорговля и культурные традиции.

Согласно рейтингу, опаснее всего жизнь у женщин в Индии, хотя еще 7 лет назад страна в аналогичном рейтинге была лишь на 4-м месте. Главная проблема здесь, по мнению составителей рейтинга, – сексуальное насилие и домашнее рабство.

В частности, эксперты вспомнили о происшествии 2012 года, когда индийскую студентку изнасиловали шестеро мужчин прямо в автобусе в Нью-Дели, после чего она умерла. Тогда это привело к массовым демонстрациям и столкновениям с полицией.

Напомним, в начале 2019 года, по сообщениям СМИ, от трех до пяти миллионов женщин выстроились в живую цепь в штате Керала на юго-западе Индии. Целью акции было обратить внимание на права женщин – в частности, право посещать храм Айяппана в священном месте Сабаримала.

На второй строчке Афганистан, который занимает 171-е место из 188 стран в Глобальном индексе гендерного неравенства Программы развития Организации Объединенных Наций 2015 года. На третьем месте Сирия: респонденты оценили ее как вторую по степени опасности страну для женщин с точки зрения доступа к медицинскому обслуживанию.

Далее в рейтинге Сомали, Саудовская Аравия, Пакистан, Демократическаия Республика Конго, Йемен и Нигерия. Замыкают десятку США. Опрос проводили уже после того, как в стране набрало силу движение #MeToo против сексуальных домогательств. Отправной точкой стали обвинения, которые были предъявлены голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну, после чего сотни женщин начали признаваться в том, что стали жертвами сексуального насилия. По этому показателю США делят третью строчку с Сирией.

Семь лет назад в аналогичный рейтинг включили лишь 5 государств: Афганистан, Демократическую Республику Конго, Пакистан, Индию и Сомали.