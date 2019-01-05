В Сочи лавиной накрыло горнолыжников

В Сочи в районе Красной Поляны два горнолыжника оказались под лавиной, об этом сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"Сегодня от оперативного дежурного ЕДДС г-к Сочи поступило сообщение о том, что на горном курорте на высоте 2300 м над уровнем моря самопроизвольно сошла лавина. В результате пострадали два человека, которые осуществляли катание на оборудованной трассе, закрытой в связи со штормовым предупреждением", – сообщают спасатели.

ГУ МЧС добавляет – на месте происшествия работают специалисты аварийно-спасательного формирования и сотрудники Специализированного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей – всего 8 человек личного состава и 4 единицы техники.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу курорта, горнолыжники погибли. Двое оказались под лавиной, третий вызвал спасателей. В результате поисково-спасательной операции из-под снега были извлечены два человека без сознания. Реанимационные мероприятия не дали результата, и спустя час была констатирована смерть пострадавших.

В настоящее время устанавливаются личности погибших.