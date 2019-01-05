Происшествия
Сотни "желтых жилетов" проводят новые акции в Париже
От 500 до 600 человек вышли 5 января на Елисейские Поля в Париже недалеко от Триумфальной арки на очередную акцию "желтых жилетов". Активисты обещают собираться каждую субботу.
Как сообщает BFMTV, несколько сотен человек провели общее собрание на Елисейских Полях около 11 часов 5 декабря, в 8-й общенациональный день протеста. По словам активистов, они намерены проводить акции в течение всего 2019 года.
Ранее сообщалось, что власти Франции согласовали проведение двух акций: одна проходит на площади Отель-де-Виль у здания мэрии, откуда участники намерены дойти до здания Национального собрания Франции. Вторая — это митинг на Елисейских Полях.
По даным телеканала, митинги также прошли в других городах. В частности, в Лионе около ста "желтых жилетов" собрались перед старой станцией Бротто. В Гренобле насчитали около 300 человек, в Руане – не менее тысячи. Серьезных столкновений с полицией не зафиксировано. Напомним, предыдущая акция "желтых жилетов" сопровождалась применением слезоточивого газа и задержаниями около здания телеканала BFMTV.
Справка:
Акции «жёлтых жилетов» начались 17 ноября из-за повышения цен на бензин, затем к ним присоединились недовольные политикой правительства в целом. Национальное собрание Франции 5 декабря одобрило предложение правительства ввести мораторий на полгода на повышение налогов на топливо. Кроме того, парламент утвердил отказ от повышения тарифов на электроэнергию и ужесточения правил техосмотра автомобилей. В стране ввели чрезвычайное положение. Сообщается, что с начала движения более 1500 человек получили ранения, в том числе 53 серьезно пострадали среди демонстрантов и почти 1100 - среди полицейских. Накануне президент Франции Эммануэль Макрон пообещал в новом году общественную дискуссию между представителями власти и манифестантов.