Сотни "желтых жилетов" проводят новые акции в Париже

От 500 до 600 человек вышли 5 января на Елисейские Поля в Париже недалеко от Триумфальной арки на очередную акцию "желтых жилетов". Активисты обещают собираться каждую субботу.

Как сообщает BFMTV, несколько сотен человек провели общее собрание на Елисейских Полях около 11 часов 5 декабря, в 8-й общенациональный день протеста. По словам активистов, они намерены проводить акции в течение всего 2019 года.

Ранее сообщалось, что власти Франции согласовали проведение двух акций: одна проходит на площади Отель-де-Виль у здания мэрии, откуда участники намерены дойти до здания Национального собрания Франции. Вторая — это митинг на Елисейских Полях.

По даным телеканала, митинги также прошли в других городах. В частности, в Лионе около ста "желтых жилетов" собрались перед старой станцией Бротто. В Гренобле насчитали около 300 человек, в Руане – не менее тысячи. Серьезных столкновений с полицией не зафиксировано. Напомним, предыдущая акция "желтых жилетов" сопровождалась применением слезоточивого газа и задержаниями около здания телеканала BFMTV.