Российская саночница Демченко разбилась во время прохождения трассы на Кубке мира

Из-за серьезной травмы пришлось досрочно завершить этап Кубка мира по санному спорту в Германии 23-летней российской спортсменке Виктории Демченко.

Как сообщает ТАСС в субботу, 5 января, спортсменка при прохождении трассы перевернулась и дважды ударилась головой. Демченко сразу увезли в больницу.

Виктория – дочь трехкратного серебряного призера Олимпиад Альберта Демченко. С 2013 года выступает за основную сборную России. На этапе Кубка мира в Сочи в 2016 году завоевала серебряную медаль. В 2016 году стала бронзовым призёром чемпионата России в эстафете.