Сенаторы США подготовили резолюцию против снятия санкций с компаний Олега Дерипаски

Представители Демократической партии в Сенате США подготовили резолюцию, чтобы помешать снятию санкций США с компаний, подконтрольных российскому миллиардеру Олегу Дерипаске.

Об этом пишет The Daily Beast со ссылкой на проект резолюции, передает http://tvrain.ruтелеканал "Дождь" 5 января. Ранее Минфин США объявил о планах вывести компании Дерипаски из-под санкций.

Лидер Демократической партии в Сенате Чак Шумер накануне заявил, что подготовил резолюцию против решения Минфина США о снятии санкции с компаний Дерипаски. Шумер добавил, что резолюция будет внесена в Конгресс при необходимости. При этом он отметил, что конгрессмены продолжат оценивать основания для решения Белого дома снять санкции с компаний, подконтрольных российскому бизнесмену.

В настоящее время представители Демократической партии разрабатывают стратегии, чтобы не позволить администрации президента Дональда Трампа снять санкции с компаний En+, UC Rusal и «Евросибэнерго». Конгрессмен от демократов Джим Хаймс подтвердил изданию, что эта тема обсуждается в спецкомитете по разведке Палаты представителей.

Издание отмечает, что в случае регистрации резолюции для ее принятия потребуется поддержка большинством в обеих палатах Конгресса США.

В конце декабря минувшего года Минфин США объявил, что планирует вывести компании Дерипаски из-под санкций, сам он останется в санкционном списке. После объявления Минфина председатель совета директоров «Русала» Маттиас Варниг ушел со своего поста, а акции компании подорожали на 25%.