В Таиланде ураган «Пабук» унёс жизни трёх человек и выдохся до тропической депрессии

Тропический шторм «Пабук» в Таиланде ослаб до так называемой тропической депрессии и и вошел в Андаманское море. Местные власти сообщают о трёх погибших и одном пропавшем без вести.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на таиландскую службу чрезвычайных ситуаций 5 января, больше всего от непогоды пострадала провинция Накхон Ситхаммарат, где погибли двое местных жителей. В провинции Паттани из-за стихии потерпело бедствие рыболовецкое судно. Один из членов экипажа погиб, судьба ещё одного рыбака неизвестна. Пока он считается пропавшим без вести.

Шторм лишил жилья 34 тысячи человек. Людей эвакуировали из прибрежной зоны Накхон Ситхаммарат, Сурат Тхани и нескольких соседних провинций, где стихия полностью или частично разрушила дома. Тем, кто находится в убежищах, помогают военные и волонтёры.

По данным метеорологов, к утру субботы, 5 января, «Пабук» ослаб до «тропической депрессии» – самой низкой из категорий, которые присваивают тропическим ураганам. Как пишет газета Bangkok Post, он потерял скорость и перешёл к Андаманскому морю, оставляя за собой след из повреждённых домов, сорванных крыш и разрушенных деревьев. В ряде южных провинций, среди которых Пхукет и острова Самуи, Пханган и Тао, проливные дожди и порывистый ветер продержатся до воскресенья. При этом аэропорты и паромные переправы на юге Таиланда возобновляют работу.

Российские туристы, купившие путёвки на новогодние праздники и рискнувшие переждать шторм, в соцсетях описывают непогоду как «просто тропический ливень». Так, отдыхающие на Самуи рассказывают, что вынуждены готовить ужин на газовой плите из-за отсутствия электричества, но отмечают, что в других районах есть и свет, и Интернет. Морю, где 2 января утонул 56-летний россиянин, туристы пока предпочитают бассейн.