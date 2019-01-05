Защитник Чернов о своем будущем в «Зените»: Пока не ясно

Защитник футбольного клуба «Зенит» Евгений Чернов не знает, где продолжит карьеру. Об этом он сообщил корреспонденту «Фонтанки» 5 января.

«Пока не ясно», – ответил Чернов на вопрос о том, останется ли он в «Зените» или уйдет.

Напомним, контракт Евгения Чернова с петербургским клубом был рассчитан до конца 2018 года. Игрок не раз говорил, что видит свое будущее именно в петербургской команде, несмотря на предложения со стороны других клубов.

В сезоне-2018/19 Чернов сыграл за «Зенит» в шести официальных матчах.