РПЦ: Варфоломей оторвал себя от мирового православия

По мнению Русской православной церкви, константинопольский патриарх оторвал себя от мирового православия, подписав томос для Православной церкви Украины. Владимир Легойда считает, что это попытка украсть Рождество.

"Патриарх Варфоломей сегодня окончательно оторвал себя от мирового православия, вступив в раскол", – цитирует 5 января ТАСС пресс-секретаря патриарха Московского и Всея Руси священника Александра Волкова. По мнению священника, "подписание томоса ничтожно с точки зрения канонов и трагично для Варфоломея и его сторонников, подписавших сегодня свою духовную капитуляцию".

Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что томос для Православной церкви Украины подписан в нарушение канонов. "Томос – бумага, являющаяся результатом неуемных политических и личных амбиций, – написал Легойда в своем Telegram-канале, – подписанная в нарушение канонов и потому не обладающая никакой канонической силой". Кроме того, он напомнил, что главной темой для православных сейчас является наступающее Рождество. "Как бы ни пытались некоторые украинские политики с помощью стамбульского патриарха украсть Рождество у миллионов верных на Украине – оно все равно наступит", – заявил Легойда.

Ранее стало известно, что константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос для Православной церкви Украины. В воскресенье его должны вручить новой церковной структуре.