МИД России не видит причин для обмена Пола Уилана на Марию Бутину

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что причин говорить о каких-либо обменах применительно к задержанному Полу Уилану нет. Меры, которые к нему принимаются, не связаны с задержанием в США Марии Бутиной.

О своей позиции заявил "Интерфаксу" 5 января замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. «Никаких причин ставить вопрос в плоскость тех или иных обменов, разменов я не вижу, — цитирует агентство чиновника. – Необходимо подчеркнуть, что ситуация с гражданином США и ряда других стран Полом Уиланом развивается в строгом соответствии с требованиями нашего законодательства, а также в соответствии с нашими обязательствами двустороннего свойства, касающимися обеспечения консульского доступа к гражданину указанных стран".

Кроме того, Рябков подчеркнул, что "никакой связи с теми обстоятельствами, в которых оказались некоторые другие граждане и США, и, разумеется, российские граждане в США, здесь нет и быть не может".

Напомним, сотрудники ФСБ задержали Пола Уилана в Москве 28 декабря «при проведении шпионской акции». Тогда же было возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж». Reuters отмечает, что Уилан является директором по безопасности компании BorgWarner, занимающейся поставкой автозапчастей. В середине 2000-х годов Пол Уилан служил в морской пехоте в Ираке, в 2008-м его уволили из вооруженных сил за воровство. The Washington Post сообщал, что власти США не исключают возможной сделки по Уилану в связи с задержанием россиянки Марии Бутиной.

30-летней Марии Бутиной инкриминируется, во-первых, участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Во-вторых, американские спецслужбы утверждают, что россиянка вела такую деятельность, не будучи зарегистрированным при министерстве юстиции агентом иностранного государства. Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля – в канун встречи президентов России и Соединенных Штатов в Хельсинки. 13 декабря суд принял от Бутиной частичное признание вины и утвердил сделку со следствием. За работу на российское правительство в качестве иноагента ей грозит до пяти лет тюрьмы. Высылка из страны не исключена, но решение будет принимать профильная комиссия. Слушания её дела назначены на 12 февраля.