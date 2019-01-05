По пути в Покровскую больницу избита фельдшер скорой. Пациента с Урала угомонили медики, теперь «похмеляют» в полиции

Молодой фельдшер Виктория, скорее всего, пожалела, что так бережно отнеслась к пациенту Кириллу. Дежурный 16-го отдела полиции ждет, когда задержанный придет в себя, после его передадут дознавателю с делом об избиении медика. «Фонтанка» узнала, что все произошло в машине скорой, причем пациенту в тот момент уже оказывалась помощь.

По информации «Фонтанки», около трех ночи 5 января наряд полиции буквально через минуту прибыл по вызову врача скорой помощи к дому 61 по Большому проспекту Васильевского острова. В принципе, сотрудники могли и добежать, так как 16-й отдел находится в ста метрах от места, где остановилась карета скорой. Оттуда они уже силой вынули молодого человека, которого хоть как-то пытались угомонить фельдшер и водитель.

За час до агрессии невменяемого врачи забрали на Менделеевской линии у здания Двенадцати коллегий, где, со слов пациента, неизвестный залил ему глаза из перцового баллончика.

Его отвезли сначала на Литейный проспект, где окулист констатировал, что зрению больного мало что угрожает. Затем товарища повезли на осмотр в Покровскую больницу на Васильевский остров. Ничто не предвещало беды для 27-летней Виктории, пока фельдшер не стала задавать вопросы пациенту в ответ на его очередные жалобы. Со слов потерпевшей, пациент вскочил и беспричинно несколько раз ударил ее кулаками в лицо, после чего, естественно, второй фельдшер и водитель скрутили агрессора.

Согласно телефонограмме, у девушки разбиты губы и в праздники она будет ходить с синяками под глазами.

По информации «Фонтанки», задержанным оказался 28-летний Кирилл Никитин из Свердловской области. Как нашему изданию рассказали в полиции Василеостровского района, в ближайшие часы дознанием будет возбуждено уголовное дело по нанесению побоев.