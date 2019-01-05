Трое погибли при стрельбе в калифорнийском боулинг-клубе, четверо ранены

Жертвами стрельбы в боулинг-клубе Gable House Bowl недалеко от Лос-Анджелеса стали трое человек. Еще четверо пострадали.

Информацию об убитых и раненых в перестрелке 5 января сообщает USA Today со ссылкой на местную полицию.

Напомним, сообщения о перестрелке в боулинг-клубе в городке Торранс начали появляться после полуночи. Свидетели говорили о том, что этому предшествовала драка. Торранс находится примерно в 32 км от Лос-Анджелеса.