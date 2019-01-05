Константинопольский патриарх подписал томос для Православной церкви Украины
Константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос для Православной церкви Украины. В воскресенье его должны вручить новой церковной структуре.
О том, что подписание состоялось, в субботу, 5 января, сообщает телеканал «Громадське». Ранее стало известно, что украинская делегация во главе с президентом Петром Порошенко и председателем Верховной рады Андреем Парубием намерена 5–6 января посетить Турцию, чтобы принять участие в церемонии подписания и вручения томоса об автокефалии.
Предполагается, что 6 января члены делегации примут участие в церемонии вручения томоса, литургии (совместного отправления Вселенским патриархом Варфоломеем и митрополитом Епифанием) и в церемонии освящения воды в заливе Золотой Рог.
Справка:
15 декабря 2018 года по окончании объединительного собора в Киеве Порошенко объявил о создании Украинской поместной православной автокефальной церкви. Ее предстоятелем - митрополитом Киевским и всея Украины - избран Епифаний Думенко. Ему 6 января 2019 года на Фанаре после сослужения божественной литургии Вселенский патриарх Варфоломей передаст томос об автокефалии. Русская православная церковь решение Фанара не признает и называет этот процесс глубоким расколом. РПЦ призывает христианские церкви мира не признавать новую религиозную структуру.