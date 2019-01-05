Вывезенных из Ирака российских детей передали родным

Родственники забрали домой всех российских детей, вывезенных из Ирака в конце прошлого года, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Анны Кузнецовой 5 января.

"Всех российских детей, вывезенных из Ирака, выписали из Медицинского исследовательского центра здоровья детей, их уже забрали родственники. 23 ребенка отправились в Дагестан, пять – в Чечню, один – в Кабардино-Балкарию и еще один – в Татарстан", – сказали в пресс-службе омбудсмена.

Перед выпиской все дети были обследованы, некоторым из них назначено лечение и выданы лекарственные препараты, отметили в пресс-службе.

"Теперь с семьями на местах будут работать специалисты. Самое главное – это то, что жизни детей теперь ничего не угрожает и у них появился шанс на полноценное детство, на нормальную жизнь, – сказала Кузнецова. – Уполномоченные по правам ребенка в регионах готовы оказать всю необходимую помощь, поддержку семьям".

По информации МИД России, в Ираке в прошлом году находились 115 российских детей, матери которых содержатся в тюрьме в Багдаде за участие в бандформированиях.

30 декабря спецрейсом МЧС в сопровождении уполномоченного по правам ребенка из Ирака в Россию были доставлены 30 детей в возрасте от 3 до 15 лет. Следующим этапом работы станет возвращение еще 36 детей, сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка.