Гражданин России Дмитрий Макаренко задержан на острове Сайпан по запросу ФБР

Россиянин Дмитрий Макаренко задержан на Сайпане по решению окружного суда Северных Марианских Островов после запроса ФБР. Он обвиняется в попытке незаконного экспорта приборов военного назначения.

Как сообщает Guam Post, суд вынес обвинительное заключение еще в июне 2017 года: Макаренко обвиняется в попытке незаконного экспорта в Россию предметов военного назначения: приборов ночного видения военного класса, тепловизионных приборов и капсюлей для воспламенения заряда. Суд удовлетворил ходатайство помощника прокурора США о депортации гражданина России во Флориду; Северные Марианские Острова – территория, ассоциированная с США. Само задержание Макаренко произошло 29 декабря.

По данным издания, Макаренко являлся сообщником выходца с Украины Владимира Невидомого, который в июне 2018 года был приговорен американским судом к 2 годам лишения свободы по аналогичному обвинению:по версии следствия, он в течение 2013 года отправлял в Россию указанные предметы, не называя их подлинного назначения или маскируя под другие категории продукции. После того как одну из посылок перехватила таможенная служба, Невидомый согласился сотрудничать со следствием и признал вину.

Министерство иностранных дел уже заявило, что ждет от Вашингтона разъяснений по поводу причин ареста Макаренко. "Наш соотечественник Дмитрий Викторович Макаренко, 1979 г. р., прибыл на о. Сайпан 29 декабря вместе с супругой, несовершеннолетними детьми и пожилыми родителями, – говорится на сайте ведомства. – Он был задержан сотрудниками ФБР в аэропорту сразу после прилёта. При этом Посольство России в Вашингтоне узнало о случившемся с ним не от американских правоохранительных органов, а от его близких. Власти США – в нарушение двусторонней Консульской конвенции – не уведомили о факте задержания нашего гражданина в надлежащий трёхдневный срок".