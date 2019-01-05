Посольство РФ подтвердило российское гражданство захваченных пиратами моряков. Похищение проверит СК

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о том, что пираты напали на судно с российскими моряками в Гвинейском заливе. Дипломаты подтверждают, что в плен попали россияне.

«Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России организовать процессуальную проверку по информации из СМИ о захвате моряков судна MSC MANDY (флаг Панамы) во время дрейфа в Гвинейском заливе», – сообщает официальный представитель СКР Светлана Петренко 5 января.

Кроме того, для уточнения всех обстоятельств международное управление СК России организует взаимодействие с подразделениями министерства иностранных дел.

В посольстве РФ со ссылкой на Главный штаб Военно-морских сил уже подтвердили, что экипаж MSC Mandy — 24 человека, большинство из которых имеют российское гражданство, в том числе шестеро похищенных моряков.

Нападение произошло в ночь на 2 января, когда контейнеровоз MSC Mandy дрейфовал в 20 милях от берега. СМИ со ссылкой на Росморречфлот сообщали, что пираты ворвались на судно с оружием, а спустя два часа покинули его с капитаном, двумя его помощниками, боцманом, фиттер-сварщиком и коком. Информации о пострадавших нет, MSC Mandy ушёл в территориальные воды Нигерии. Вопросом освобождения похищенных занимаются консульские отделы в Нигерии и Бенине.