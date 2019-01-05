Капитан российской молодёжки извинился за свое поведение после проигранного полуфинала ЧМ по хоккею

Капитан сборной России Клим Костин извинился за свое поведение после полуфинального матча молодежного чемпионата мира – 2019 с США.

На церемонии награждения россиянин раздраженно бросил шлем, чем вызвал недовольство болельщиков. Услышав это, форвард нецензурно выругался в сторону трибун и проигнорировал фотосессию, оставив на бортике памятные подарочные часы.

«После матча с США я посмотрел повтор случившегося. Увидел, как себя вёл. Хочу за это извиниться. Прошу прощения у всех американских хоккеистов, прошу прощения у болельщиков в Ванкувере и у всех поклонников хоккея, кто смотрел матч. Я не должен был так себя вести», — написал хоккеист в своем Твиттере.

Костин отметил, что повел себя так, потому что был разочарован поражением своей команды. Он рассказал, что очень хотел победить в этом матче.