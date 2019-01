СМИ: В боулинг-клубе в Калифорнии произошла стрельба с несколькими жертвами

Полиция Калифорнии проверяет информацию о стрельбе в боулинг-клубе Gable House около Лос-Анджелеса. Сообщается о нескольких жертвах.

По сообщению телеканала ABC7, первая информация о происшествии начала появляться вскоре после полуночи по местному времени. Количество пострадавших неизвестно, полиция призывает граждан держаться подальше от места инцидента.

Reports of shots fired with multiple victims down. T P D is on scene. Investigation is ongoing. Please stay away from the area.