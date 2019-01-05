Ночной «перевёртыш» на Науки: Hyundai снёс светофор и отправил троих на больничную койку

Три человека пострадали в аварии в Калининском районе Петербурга в ночь на 5 января. Водитель «Хёндэ Солярис» закончил танцы на льду встречей со светофором, его пассажиры угодили в больницу.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и области, около 3:20 ночи «Хёндэ» не справился с управлением на пересечении проспекта Науки и улицы Руставели. По предварительной информации, 21-летний водитель сначала наехал на препятствие, потом его автомобиль занесло на светофорную стойку и опрокинуло. Травмы средней степени тяжести получили пассажиры: двое мужчин 50 лет и женщина 47 лет.

По информации группы «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург», «Хёндэ» неудачно завершил манёвр на «красный», а на пассажирских местах сидели женщины — две гражданки Испании и переводчица. Всех троих госпитализировали.