Разогнавшийся «Майбах» влетел в грузовик и стал грудой металла на Северном

Иномарка и самосвал не поделили дорогу в Калининском районе Петербурга ночью 5 января. Припаркованный грузовик, в отличие от «немца», столкновения не заметил.

Как сообщает «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург», авария произошла в четверть третьего ночи на Северном проспекте, 91. Водитель «Майбаха» не справился с управлением на заснеженной дороге и затормозил о грузовой «Тонар».

Заезд под кузов превратил переднюю часть иномарки в месиво, но подушка безопасности, по всей видимости, уберегла водителя. Грузовику на память о ДТП остался повреждённый задний стоп-сигнал.