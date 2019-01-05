В России завершились испытания пистолета "Удав". Он должен прийти на смену легендарному "макарову"

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения закончил испытания пистолетного комплекса "Удав" под патрон 9х21. Он рекомендован к принятию на вооружение.

Как сообщает 5 января РБК, испытания проводили на полигонах Минобороны в Западном и Центральном военных округах. В процессе пистолет подвергали воздействию климатических и механических факторов, а также исследовали его баллистические характеристики. По итогам установлено, что комплекс показывает работоспособность при температуре от +50 до -70 градусов.

"Коммерсант" со ссылкой на ТАСС добавляет, что пистолет «Удав» рекомендован к принятию на вооружение. Он имеет прицельную дальность стрельбы 50 м, а его магазин вмещает 18 патронов.

Ранее сообщалось, что "Удав" призван заменить в вооруженных силах пистолет Макарова, принятый на вооружение в 1951 году. Калибр у них одинаковый, однако патрон "Удава" длинеее – 21 мм против 18 у "макарова".