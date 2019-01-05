На Малой Десятинной они мертвыми глазами смотрели «Голубой огонек». Версию о Ромео и Джульетте разбили наркотики

По просьбе родственников полицейские вскрыли квартиру на Малой Десятинной. Внутри сотрудники обнаружили мёртвыми молодую хозяйку и ее приятеля. Телевизор работал, признаков насилия правоохранители не заметили. Экспертиза отвергла предположение о тайном или добровольном убийстве.

По информации «Фонтанки», днем 4 января в полицию Приморского района обратилась мать петербурженки, проживавшей в этой квартире. Она сообщила, что с последних часов прошлого года не может дозвониться до дочери, в ее квартиру ей не попасть, поэтому просит вскрыть дверь. Полицейские сумели войти в помещение, где обнаружили 28-летнюю девушку и ее 35-летнего друга из Калининграда.

Оба лежали на диване в естественных для пары позах – голова мужчины на груди дамы. По телевизору продолжали идти праздничные сюжеты, обитатели квартиры оказались мертвы. Первоначальный осмотр не выявил вторжения извне, а вскрытие показало смертельные дозы наркотиков у обоих.