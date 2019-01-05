На трассе «Россия» полыхал автобус. Огонь уничтожил его полностью

Утренний пожар тушили спасатели на автодороге «Россия» в Тосненском районе Ленинградской области 5 января. Меньше чем за полчаса огонь оставил от автобуса обугленный скелет.

Как сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», зарево ранние автомобилисты объезжали на ещё тёмном участке между Тосно и Новолисино. Пламя распространилось на весь салон маршрутки, водителя и пассажиров рядом не увидели.

В региональном ГУ МЧС «Фонтанке» уточнили, что информация о пожаре на трассе М10 поступила в 07:25. Через 20 минут транспортное средство силами шести пожарных и двух единиц техники было полностью потушено. Автобус был пуст, пострадавших нет, добавили в ведомстве.

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