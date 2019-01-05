Спасенный из-под завалов дома в Магнитогорске мальчик начал дышать самостоятельно

11-месячный Ваня Фокин, которого спасатели достали из-под завалов рухнувшего дома в Магнитогорске, переведен на самостоятельное дыхание. Его состояние стабильно.

Как сообщает 5 января "Интерфакс" со ссылкой на минздрав Челябинской области, за прошедшие сутки ребенку успешно произведена экстубация, то есть извлечена интубационная трубка из просвета гортани и трахеи. Мальчик перешел с искусственной вентиляции легких на самостоятельное дыхание при кислородной поддержке, его состояние оценивается как стабильное.

Напомним, 11-месячного Ваню Фокина спасатели достали из-под завалов рухнувшего дома в Магнитогорске 1 января. У него зафиксирована черепно-мозговая травма, серьезное обморожение, множественные переломы голени, общее переохлаждение. Ребенка в крайне тяжелом состоянии спешно доставили в Москву.

Подъезд десятиэтажки в Магнитогорске взорвался ранним утром 31 декабря, когда большинство жильцов ещё спали. Спасатели разбирали завалы 4 дня. Под обломками живыми были найдены шесть человек, в том числе 11-месячный мальчик. 3 января МЧС объявило о завершении спасательной операции. Часть жителей Магнитогорска высказали предположение, что взрыв дома на Карла Маркса – это теракт, и связали его с взорвавшейся "ГАЗелью", по которой якобы стреляла полиция. В городском управлении МВД это предположение опровергли и заявили, что в обоих случаях причиной взрыва был газ.