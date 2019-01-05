Роскосмос ждёт объяснений от NASA после отмены визита Рогозина в США

Роскосмос ждет официальных разъяснений NASA по организации ответного визита российской делегации в США. Об этом сообщается в заявлении госкорпорации, опубликованном на её сайте 5 января.

"Роскосмос ждет официальных разъяснений позиции NASA по организации ответного визита российской делегации в США в соответствии с ранее полученным приглашением", – сказали в Роскосмосе.

В госкорпорации уточнили, что "подготовка переговорной позиции государственной корпорации по сотрудничеству сторон по программе Международной космической станции и дальнему космосу пока не приостановлена".

В ночь на 5 января стало известно о том, что дата поездки главы Роскосмоса в американское управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) перенесена на неопределенный срок.

«Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США сообщило российскому космическому агентству Роскосмос, что визит [его] генерального директора Дмитрия Рогозина, который был запланирован на февраль 2019 года, необходимо будет отложить. <...> Новая дата визита не была определена», – цитировала заявление пресс-секретаря NASA Меган Пауэрс газета USA Today.

Причина переменчивости в настроении NASA не называется, но предстоящий визит одинаково критиковали как республиканцы, так и демократы американского конгресса. Тем не менее, еще в первых числах января космическое ведомство говорило о действительности приглашения. Ради Дмитрия Рогозина глава NASA Джим Брайденстайн обещал содействовать временному снятию с руководителя Роскосмоса персональных санкций, которые были введены в 2014 году.