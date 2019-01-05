330 пассажиров с инфекциями было выявлено за год в аэропорту и портах Петербурга

В 2018 году на признаки инфекционных заболеваний в пунктах пропуска города были проверены 2,5 млн человек. В 329 случаях возникло подозрение на болезнь.

Как сообщает 5 января управление Роспотребнадзора по Петербургу, в Пулково и портах города специалисты круглосуточно проводят дистанционную термометрию пассажиров, которые прибывают из эпидемически неблагополучных стран. В этот список попали Таиланд, Китай, Индия, Доминиканская Республика, Вьетнам, ОАЭ, Катар, Мальта, Казахстан, Кыргызстан и другие.

За год выявлено 329 пассажиров с подозрением на инфекционное заболевание. Во всех случаях провели профилактические мероприятия, препятствующие распространению заболевания на территории города.

Кроме того, санитарно-карантинный контроль осуществляется и в отношении грузов. По итогам года досмотрено более 20 тысяч партий, в 253 случаях ввоз был запрещен.