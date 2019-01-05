Ножом доказавшая силу женского пола на Бухарестской, учится на реставратора. Раненому юноше удалили селезёнку

Студентку Реставрационно-художественного колледжа попросили до суда не выезжать за пределы Петербурга. После того, как молодому человеку медики провели серьезную операцию, девушку привлекли за нанесение тяжких увечий. Все началось с потасовки двух юношей, на одного из которых художница имеет виды.

По информации «Фонтанки», к вечеру 4 января в детской городской клинической больнице Филатова медики закончили оперировать 15-летнего петербуржца. После ножевого ранения ему удалили селезенку, о чем, соответственно, уведомили полицию. К этому времени в Следственном комитете Фрунзенского района уже был сформирован материал по драке молодежи на Бухарестской улице.

Накануне «Фонтанка» сообщала об этом конфликте: на совместной вечеринке двух юных пар случилась драка молодых людей, одна из девушек, заступаясь за своего бойфренда, решила угомонить его оппонента ножом.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по пункту «з» части второй статьи 111 УК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия». Все же, учитывая нюансы драмы и возраст подозреваемой, не исключено ее обучение в Реставрационно-художественном колледже, свободу девушки ограничили лишь подпиской о невыезде.