Пираты похитили шестерых российских моряков у берегов Бенина

Шесть членов экипажа контейнеровоза MSC Mandy похищены пиратами в Гвинейском заливе. Все они граждане России.

Как сообщает РБК со ссылкой на РИА Новости, нападение на судно произошло в ночь на 2 января в 20 милях от берега на траверзе порта Котоноу (Бенин). По данным спасательно-координационного центра Росморречфлота, на борту находились 24 члена экипажа, из которых почти все россияне, кроме одного гражданина Украины. Несколько человек с огнестрельным оружием ворвались на судно, а через 2 часа покинули его, забрав шестерых: капитана, старшего помощника капитана, 3-го помощника капитана, боцмана, фиттер-сварщика и повара. Из тех, кто остался на борту, никто не пострадал.

В то же время РБК сообщает со ссылкой на ТАСС, что в посольстве проверяют информацию о гражданстве похищенных моряков. В частности, по версии Главного штаба Военно-морских сил Бенина, на судне было 26 человек: 20 россиян, четверо украинцев и двое граждан Грузии.

Вопросами, связанными с освобождением похищенных, занимаются консульские отделы в Нигерии и Бенине.

Контейнеровоз проследовал на рейд порта Лагос. Предполагается, что он пройдет в Котоноу, куда прибудут шесть членов экипажа взамен тех, что были похищены. Сообщается, что судно ходит под флагом Панамы.