Глава Генштаба ВС РФ поговорил с американским коллегой о будущем Сирии

Состоялся телефонный разговор начальником Генерального штаба ВС РФ генералом армии Валерием Герасимовым и председателем объединенного комитета начальников штабов ВС США генералом Джозефом Данфордом, сообщает 5 января пресс-служба Минобороны России

Уточняя, что диалог состоялся накануне, военное ведомство предельно кратко излагает суть беседы высокопоставленных военных. "В ходе переговоров стороны обменялись мнениями о ситуации в Сирии и борьбе с терроризмом, а также обсудили другие актуальные темы, представляющие взаимный интерес. Сторонами подтверждена важность поддержания существующего канала связи", – поясняет МО РФ.

Напомним, что 19 декабря минувшего года президент США Дональд Трамп анонсировал вывод американских войск из Сирии, но 31 декабря решил оставить военный контингент в этой стране ещё на 4 месяца.