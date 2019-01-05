Глава Генштаба ВС РФ поговорил с американским коллегой о будущем Сирии
Состоялся телефонный разговор начальником Генерального штаба ВС РФ генералом армии Валерием Герасимовым и председателем объединенного комитета начальников штабов ВС США генералом Джозефом Данфордом, сообщает 5 января пресс-служба Минобороны России
Уточняя, что диалог состоялся накануне, военное ведомство предельно кратко излагает суть беседы высокопоставленных военных. "В ходе переговоров стороны обменялись мнениями о ситуации в Сирии и борьбе с терроризмом, а также обсудили другие актуальные темы, представляющие взаимный интерес. Сторонами подтверждена важность поддержания существующего канала связи", – поясняет МО РФ.
Напомним, что 19 декабря минувшего года президент США Дональд Трамп анонсировал вывод американских войск из Сирии, но 31 декабря решил оставить военный контингент в этой стране ещё на 4 месяца.
Справка:
О решении американского президента вывести из Сирии военных стало известно 19 декабря. Спустя десять дней СМИ заметили фактическое начало этого процесса. Решение было объяснено разгромом, нанесенным «Исламскому государству» (террористическая организация, запрещенная в России). На такой шаг американцев неоднозначно отреагировали их союзники: спецпосланник генсека ООН в Сирии Стаффан де Мистура предупредил, что трудный момент наступает для сирийских курдов. Решением Трампа был разочаровал и президент Франции Эммануэль Макрон, указавший на то, что союзник должен быть надежным. В отставку подал глава Пентагона Джеймс Мэттис.