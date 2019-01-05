Народный артист России Иван Бортник скончался в возрасте 79 лет

Актер Театра на Таганке Иван Бортник скончался на 80-м году жизни. Предположительно причиной смерти стал тромб.

Как сообщает РБК со ссылкой на ТАСС, смерть наступила 4 января в 23.00. По словам вдовы актера, врачи предполагают, что причиной стал оторвавшийся тромб.

Иван Бортник работал в Театре на Таганке с 1967 года, играл, в частности, в спектаклях "Гамлет" и "Три сестры". Именно Бортнику посвящена песня его товарища по труппе Владимира Высоцкого "Письмо другу". Кроме того, актер запомнился зрителям ролями в таких фильмах, как «Место встречи изменить нельзя», «Родня», «Мама, не горюй», «Антикиллер». В 2000 году ему было присвоено звание народного артиста России.