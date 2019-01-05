Вместо молодежной драки на станции «Обводный канал» нашли «струйного бойца»

Просмотр видеозаписей со станции метро «Обводный канал» показал на десять молодых людей, распыливших в сторону граждан газ из нескольких баллончиков. Дальнейшее движение группы также отследили. «Фонтанка» узнала, что причиной проветривания подземного пространства вечером 4 января стала не потасовка двух юных коллективов.

Накануне «Фонтанка» сообщила, что станция метро «Обводный канал» закрывалась на 20 минут в связи с проветриванием, после того как непонятная молодежь распылила на платформе газ. Также в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти поступило сообщение о якобы групповом конфликте, в результате которого и применялись аэрозольные баллончики

По информации «Фонтанки», полицией просмотрены камеры видеонаблюдения, где видно, как в 17 часов 56 минут 4 января около 10 молодых людей, проходя по платформе станции, распылили в направлении мужчины и женщины газ из нескольких аэрозольных баллончиков. Далее они вошли в вагон поезда, доехали до ближайшей станции «Волковская» и покинули метрополитен.

Что касается пострадавших, то они поднялись в вестибюль станции «Обводный канал» и тоже вышли из метро.

По данным «Фонтанки», полицейскими обнаружен аэрозольный баллончик в 100 миллилитров с надписью «Средство самообороны и защиты от собак «Боец струйный пенный».

Несмотря на то что факт драки не подтвердился, обращений петербуржцев к врачам или полицию по этому поводу не было, отделом дознания Управления полиции на метрополитене возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Оперативники же следуют за нарушителями спокойствия уже по городским камерам от станции метро «Волковская».