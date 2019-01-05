Рекордное количество американцев хотят покинуть США

Около 16 процентов американцев хотят переехать в другую страну на постоянное место жительства. Об этом свидетельствуют данные социологической службы Gallup, опубликованные на сайте организации.

Отмечается, что количество желающих уехать из страны достигло рекордного показателя за все время проведения опросов. Специалисты связывают это с нахождением у власти Дональда Трампа, так как именно отношение к нему влияет на желание респондентов.

О желании покинуть страну чаще заявляли люди моложе 30 лет, причем женщин было чуть больше, нежели мужчин. Больше всего американцев хотели бы переселиться в Канаду — об этом заявили 26 процентов опрошенных. В 2016 году этого хотело всего 12 процентов. Для сравнения: во время президентства Барака Обамы США хотели покинуть десять процентов респондентов, а при Джордже Буше-младшем — 11 процентов.

Опрос проводился в 2017 и 2018 годах. В нем приняли участие одна тысяча американцев старше 15 лет.