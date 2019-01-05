Полиция выясняет причину гибели двоих у элитной высотки на Варшавской. Разгадку ищут в рюкзаке

Сотрудники правоохранительных органов Петербурга исследуют обстоятельства, при которых молодая пара оказалась у подножия непростого жилого комплекса «Олимп».

О двух неподвижных телах у дома 61/1 по Варшавской улице «Фонтанке» рассказали читатели. По информации нашего издания, похожее сообщение поступило в полицию Московского района за час до полуночи 5 января.

Фото: Читатель "Фонтанки" Дмитрий

На месте происшествия дежурная группа увидела женщину и мужчину без признаков жизни. Оба одеты по-зимнему, на плечах у партнера – рюкзак. На первый взгляд точный возраст определить было сложно, из-за сильных повреждений соседи не стали помощниками в опознании. Ясность внесли документы: страшему 25 лет, спутнице – 22 года. По данным «Фонтанки», полицейские осматривают общий балкон на 21 этаже ЖК и думают о том, что не каждый видит финал своего пути в крематории.

По адресу Варшавская улица, 61 корпус 1 в 2004 году был построен и сдан жилой комплекс «Олимп». У дома 22 этажа, а особенности постройки вкупе с пешеходной доступностью метро позволяют присвоить ему статус «комфорт элитного класса». Вторичный рынок предлагает здесь квартиры по цене свыше 200 тысяч за квадратный метр.