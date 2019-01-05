Перебежавшая на красный женщина стала причиной крупной аварии с пятью детьми и двумя взрослыми

Крупная авария с микроавтобусом произошла поздним вечером 4 января в Московском районе Петербурга. "Мерседес Бенц" врезался в столб, объезжая перебегавшую на красный сигнал светофора женщину. В итоге пострадали семеро, в том числе дети.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, мужчина 1979 года за рулём иномарки не справился с управлением и въехал в фонарный столб. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили семеро пассажиров "Мерседеса" – двое взрослых и пятеро детей в возрасте от 5 до 10 лет. По данному факту проводится проверка.

Очевидцы в соцсетях сообщают, что причиной опасного манёвра стала женщина, решившая перебежать дорогу на запрещающий сигнал светофора.

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