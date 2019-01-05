«Новая дата не определена». NASA внезапно отменило американский визит «санкционного» Рогозина

На неопределенный срок перенесена дата поездки главы Роскосмоса в американское управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Приглашение все еще действительно, но его активность приостановлена на фоне сенаторской неприязни.

«Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США сообщило российскому космическому агентству Роскосмос, что визит [его] генерального директора Дмитрия Рогозина, который был запланирован на февраль 2019 года, необходимо будет отложить. <...> Новая дата визита не была определена», – цитирует 4 января заявление пресс-секретаря NASA Меган Пауэрс газета USA Today.

Причина переменчивости в настроении NASA не называется, но предстоящий визит одинаково критиковали как республиканцы, так и демократы американского конгресса. Тем не менее, еще в первых числах января космическое ведомство говорило о действительности приглашения. Ради Дмитрия Рогозина глава NASA Джим Брайденстайн обещал содействовать временному снятию с руководителя Роскосмоса персональных санкций, которые были введены в 2014 году.