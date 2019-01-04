СКА одержал победу над минским "Динамо"

СКА вечером 4 января одержал победу над минским "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:0. Голами отметились нападающие Сергей Плотников и Николай Прохоркин.

СКА продлил победную серию до четырех матчей и занимает второе место в Западной конференции, набрав 70 очков после 43 игр. "Динамо" находится на десятой строчке с 30 очками в 44 матчах.

В следующем матче СКА сыграет в гостях с хельсинкским "Йокеритом" 6 января. "Динамо" в этот же день примет ЦСКА.