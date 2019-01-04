Боевики обстреляли Алеппо и населенные пункты Хамы и Латакии

Боевики в Сирии за сутки обстреляли населенные пункты провинций Хама и Латакия, а также район города Алеппо, сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР.

"Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований. Так, в идлибской зоне деэскалации в течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Нахшебба и Дарх-Абу-Асад провинции Латакия, Ачан, Телль-Марак и Зор-Махрука провинции Хама, а также района Захабия города Алеппо", – говорится в его сообщении.

Боевиков по-прежнему призывают отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в районах, которые те контролируют. Также в Сирии продолжается восстановление инфраструктуры. Так, по данным на 3 января, восстановили почти 31 тысячу домов, почти 130 медицинских и более 700 образовательных учреждений, отремонтирован 961 километр автодорог.

Кроме того, при содействии российского центра на родину не перестают возвращаться беженцы. По состоянию на 3 января, их число составило более 214,2 тысячи человек.