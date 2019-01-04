Президент Франции пообещал уступки и дискуссию с "желтыми жилетами"

Французский президент Эмманюэль Макрон посетовал, что за 20 месяцев работы правительства не произошло изменений в социальной сфере, которых так ждут французы.

"Нам необходимо в полной мере отвечать на устремления и чаяния французов, так как они привели нас к власти", – приводит 4 января слова Макрона официальный представитель правительства Бенжамен Гриво после первого в 2019 году заседания кабинета министров.

Allocations chômage, retraites, salaires : tous les revenus perçus en 2019 ne sont soumis à l'impôt qu'une seule fois. #PrélèvementÀLaSource

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Президент пообещал, что в новом году будут проведены более радикальные реформы, а также анонсировал общественную дискуссию с представителями власти и манифестантов. Ранее Гриво подчеркнул, что те, кто не хотят переговоров – радикалы, которые добиваются смены власти в стране. Дебаты начнутся в ближайшие недели.

В ходе своего выступления президент особое внимание уделил вине правительства, на которую указывали граждане. В пример он привел то, что простые французы не ощутили на себе изменений в социальной сфере.

Акции «жёлтых жилетов» начались 17 ноября из-за повышения цен на бензин, затем к ним присоединились недовольные политикой правительства в целом. Национальное собрание Франции 5 декабря одобрило предложение правительства ввести мораторий на полгода на повышение налогов на топливо. Кроме того, парламент утвердил отказ от повышения тарифов на электроэнергию и ужесточения правил техосмотра автомобилей. В стране ввели чрезвычайное положение.